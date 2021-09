Ljubljanska borza: V ospredju Krka in Telekom

Ljubljana, 23. septembra - Na Ljubljanski borzi so posredniki danes sklenili za 1,47 milijona evrov poslov. Najbolj prometne so bile delnice Krke in Telekoma Slovenije. Tečaj se je zvišal delnicam Krke, Petrola, NLB in Cinkarne, znižal pa delnicam Zavarovalnice Triglav. Indeks SBI TOP je pridobil 1,23 odstotka.