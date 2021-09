Maribor, 23. septembra - Pogrešajo 25-letno Moniko Vranič iz Maribora. Nazadnje so jo videli v sredo ob 5.40 na Koroški cesti 71 v Mariboru. Od doma je odšla peš. Visoka je približno 155 centimetrov, je suhe postave, daljših črnih las do pasu, konice las pa so pobarvane zeleno. Je svetle polti in rjavih oči, pod levim očesom pa ima starejšo brazgotino.

Oblečena je v temne jeans hlače in obuta v črne gležnarje. S seboj ima mobilni telefon in dva manjša potovalna kovčka, od katerih je eden moder in drug temne barve. Govori slovensko, angleško in nemško, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Vse, ki bi jo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.