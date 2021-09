Vreme: Popoldne pretežno jasno, ponekod v zahodnih krajih zmerno oblačno

Ljubljana, 23. septembra - Popoldne bo pretežno jasno, ponekod v zahodnih krajih pa zmerno oblačno. Zapihal bo šibak jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo pretežno jasno, ponekod v zahodnih krajih pa bo občasno več oblačnosti, ki bo zjutraj segala tudi proti osrednji Sloveniji. Zjutraj bo po nekaterih nižinah vzhodne Slovenije megla. Čez dan bo pihal šibak jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem do 13, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo sončno, le v zahodni Sloveniji bo občasno precej nizke oblačnosti, ki bo predvsem zjutraj in dopoldne segala tudi proti osrednji Sloveniji. Pihal bo jugozahodni veter. Toplo bo.

Vremenska slika: Nad delom zahodne in srednje Evrope ter severnim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. S severozahodnimi višinskimi vetrovi je k nam začel dotekati bolj suh in nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Precej jasno bo, nekaj več oblačnosti bo predvsem v severni Italiji in ob severnem Jadranu.