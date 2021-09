V mariborski Drami premierno To noč sem jo videl

Maribor, 24. septembra - V Stari dvorani Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor bodo nocoj premierno uprizorili veliko mednarodno koprodukcijo To noč sem jo videl. Odrska postavitev romana Draga Jančarja v režiji in dramatizaciji Janeza Pipana je nastala v sodelovanju z Burgtheatrom, Jugoslovenskim dramskim pozorištem in Cankarjevim domom.