Vloge za dodatek za pomoč in postrežbo so pogosto izpolnjene površno in nepopolno

Ljubljana, 23. septembra - Svet pokojninskega zavoda se je na današnji seji osredotočil na analizo uresničevanja pravice do dodatka za pomoč in postrežbo v letih 2019 in 2020 ter v prvem polletju letos. V zavodu ugotavljajo, da so vloge upravičencev pogosto izpolnjene površno in nepopolno.