Dve ponudbi za odvoz odpadkov iz Zaloga

Ljubljana, 23. septembra - Na razpis ministrstva za okolje in prostor za odstranitev, prevoz in prevzem odpadkov v obdelavo ter sanacijo tal na območju zbirnega centra podjetja ML Surovine v Zalogu sta prispeli dve ponudbi. Oddali sta ju družbi Kostak in Saubermacher Slovenija, ponudba slednje je občutno cenejša. Ministrstvo bo izvajalca izbralo takoj po preverbi ponudb.