EU bo na jesensko enakonočje praznovala svoj ekološki dan

Bruselj, 23. septembra - EU je danes 23. september razglasila za svoj ekološki dan. Jesensko enakonočje bo tako dan osveščanja o pomenu pridelave in porabe ekološke hrane in krme. Ekološka pridelava bistveno prispeva k trajnosti in suverenosti evropskega kmetijstva in proizvodnje hrane ter varovanju okolja, je poudaril kmetijski minister Jože Podgoršek.