Založba Aristej predstavila knjižno produkcijo za mlajše bralce

Ljubljana, 23. septembra - Založba Aristej je v Trubarjevi hiši literature postavila razstavo ilustracij Izarja Lunačka za zbirko Pojmovniki in predstavila novi Družinski pojmovnik za mlade ter še nekaj drugih del za otroke in mlajše bralce. Poleg knjige Kako je bilo, ko še ni bilo štedilnikov in pravljice Pekarna pri rebrači Tini so predstavili še prvi tiskani kamišibaj.