V Kopru 13. mednarodni festival Sladka Istra

Koper, 25. septembra - Na Titovem trgu v Kopru bo danes in v nedeljo potekal 13. mednarodni festival sladic in sladkih izdelkov Sladka Istra. Zaradi trenutnih omejitev bo organizator, Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper, prireditev tokrat izpeljal na stojnicah, na katerih bodo zgolj ponudniki iz slovenske Istre. Teh bo okoli 50.