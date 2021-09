V Novem mestu se dneva športa udeležuje najmanj 5000 ljudi

Novo mesto, 23. septembra - V Novem mestu so se letos odločili, da bodo dan športa praznovali drugače, želeli pa so vključiti čim več ta dan športno dejavnih posameznikov. K organizaciji so pritegnili več kot 40 izvajalcev, dan športa pa z dejavno vadbo udeležuje več kot 5000 ljudi, je področni svetovalec za šport Zavoda Novo mesto Miran Jerman ocenil za STA.