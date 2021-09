V Kostanjevici na Krki razstava prostorskih del Tomaža Furlana

Kostanjevica na Krki, 24. septembra - V razstavišču v nekdanji samostanski cerkvi Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo prostorskih del To sem naredil oziroma I Made This kiparja in večmedijskega umetnika Tomaža Furlana. Ta s svojim delom pogosto naslavlja kompleksen odnos človeka do lastnega okolja in do njegovih vsakodnevnih banalnosti.