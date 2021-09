V Stari elektrarni Beton Ltd. s predstavo Hoppla, wir leben.

Ljubljana, 25. septembra - Kolektiv Beton Ltd. bo danes in v nedeljo v Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana izvedel delo z naslovom Hoppla, wir leben. Izgubljena gesta lastnega odstopa. Člani kolektiva so delo označili kot predstavnino. Po besedah enega od članov Branka Jordana gre za enkratni dogodek, ki bo potekal neprekinjeno 29 ur.