Tonin: Sodelovanje obrambnih in varnostnih struktur je ključno za skupne vrednote

Gornja Radgona, 23. septembra - Tesno sodelovanje obrambnih in varnostnih struktur je ključnega pomena za ohranjanje skupnih vrednot in dobrobiti vseh državljanov, je ob odprtju sejma Sobra povedal minister za obrambo Matej Tonin. Napovedal je stabilno financiranje Slovenske vojske in pomembno modernizacijo sistema zaščite in reševanja za boj s podnebnimi spremembami.