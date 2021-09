Na pediatrični kliniki tudi otroci s covidom-19, a več zaradi drugih okužb dihal

Ljubljana, 23. septembra - Med otroško populacijo so se razmahnile okužbe dihal, ki so sicer pogostejše v zimskih mesecih, a so se jim najmlajši v pretekli sezoni ob vseh zaščitnih ukrepih za zajezitev koronavirusa uspeli izogniti. Na ljubljanski pediatrični kliniki trenutno zdravijo največ takih otrok, skrbijo pa tudi za otroke s koronavirusno okužbo.