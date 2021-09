Na menijih jeseniških gostiln odslej tudi Delavska malca

Jesenice, 23. septembra - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske in Gornjesavski muzej Jesenice sta letos, ko Slovenija nosi naziv Evropska gastronomska regija, združila moči in v sodelovanju z jeseniškimi gostinci oblikovala skupni meni Delavska malca. Ta združuje jedi, ki so jih pred desetletji običajno jedli železarski delavci, v soboto pa pripravljajo njihovo degustacijo.