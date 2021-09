Na Gorenjskem na praznik športa zagnali odštevalnika do SP 2023

Planica, 23. septembra - V Planici in Kranjski Gori se je začelo odštevanje do največjega športnega dogodka v zgodovini Slovenije, svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju. Prireditelji so odštevalnika odkrili na državni praznik, dan slovenskega športa. Tako se je 23. septembra simbolno začela pot do prvenstva pod Poncami 2023.