Jereb: Konec meseca bo po napovedih intenzivno zdravljenje potrebovalo do 140 covidnih bolnikov

Ljubljana, 23. septembra - Konec septembra naj bi po ocenah bolnišnično zdravljenje potrebovalo od 350 do 400 covidnih bolnikov na navadnih oddelkih in do 140 bolnikov na oddelkih intenzivne nege, je na današnji novinarski konferenci pojasnil infektolog Matjaž Jereb. V bolnišnicah sicer po njegovih besedah še vedno prevladujejo necepljeni covidni bolniki.