Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne zdrsnil pod gladino

Ljubljana, 23. septembra - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem trgovanju na Ljubljanski borzi zdrsnil 0,04 odstotka pod gladino. V prvi kotaciji imajo negativen predznak delnice Zavarovalnice Triglav in NLB, krepijo pa se delnice Petrola, Save Re in Telekoma Slovenije. Največ zanimanja vlagatelji kažejo za Krkine delnice, ki so ostale na izhodiščni vrednosti.