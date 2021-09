Panelisti izpostavili odgovornost posameznika v boju s podnebnimi spremembami

Ljubljana, 23. septembra - S podnebnimi spremembami se spopada cel svet, odgovornost za ukrepanje pa mora nositi vsak posameznik, so poudarili panelisti uvodnega dogodka AmChamove investicijske in razvojne konference Slovenia Business Bridge. Izpostavili so tudi pomen pozitivnih sporočil, s katerimi je treba navdahniti mlade.