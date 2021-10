Tedenski pregled - svet od 24. do 30. 9.

Ljubljana, 1. oktobra - Parlamentarne volitve v Nemčiji so prinesle tesno zmago socialdemokratov. V Švici so glasovali za možnost sklenitve zakonske zveze za istospolne, v San Marinu pa za možnost splava. Napeto je bilo na meji med Srbijo in Kosovom. V Veliki Britaniji je izbruhnila bencinska kriza zaradi pomanjkanja voznikov cistern.