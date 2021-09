V Mariboru prihodnji teden razglasitev naj skladbe zadnjega leta

Maribor, 23. septembra - Glasbeni uredništvi Radia Maribor in Radia Si bosta 1. oktobra razglasili najboljšo novo slovensko skladbo zadnjega leta. Opravili so nabor desetih skladb, ki so v zadnjem letu izstopale ter pustile odličen vtis pri radijskih poslušalcih, ti pa že od 6. oktobra in vse do konca tega tedna lahko glasujejo za svojega favorita.