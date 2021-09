Za uvod v dan športa vabilo vsem generacijam k aktivnemu načinu življenja

Ljubljana, 23. septembra - Današnji praznični športni dan so ali pa še bodo marsikje po državi zaznamovali tudi z različnimi prireditvami. Ena večjih poteka v ljubljanskem parku Tivoli, kjer so pripravili predstavitev športov za otroke, zbrane pa sta nagovorila tudi ministrica Simona Kustec in predsednik krovne športne organizacije Bogdan Gabrovec.