Pariz, 23. septembra - Pred in po sinočnjih tekmah francoskega nogometnega prvenstva so navijači na dveh prizoriščih poskrbeli za izgrede, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Navijači Montpellierja so napadli avtobus z gostujočimi navijači, 16 jih je moralo poiskati zdravniško pomoč.