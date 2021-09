Singapur, 23. septembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale. Na trgu vlada nemir zaradi posledic, ki jih je v Mehiškem zalivu pustil orkan Ida. Zaloge nafte v ZDA se manjšajo in so na najnižjih ravneh v skoraj zadnjih treh letih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.