Ptujska bolnišnica do polletja s pozitivnim poslovanjem

Ptuj, 23. septembra - Ptujska bolnišnica je prvo polletje zaključila z minimalnim presežkom prihodkov nad odhodki v višini 35.000 evrov. Slednji so znašali nekaj več kot 20,3 milijona evrov in so bili za dobra dva odstotka nižji od načrtovanih ter za 28 odstotkov višji od tistih v enakem obdobju lanskega leta. Rezultate je na sredini seji obravnaval svet zavoda.