Cepljenje obvezno za ameriške olimpijce v Pekingu 2022

New York, 23. septembra - Vsi ameriški športniki, ki bodo želeli nastopiti na bližnjih zimskih olimpijskih igrah v Pekingu prihodnje leto, bodo morali opraviti obvezno cepljenje proti novemu koronavirusu, piše v pravilih ameriškega olimpijskega in paraolimpijskega komiteja. Peking bo zimske olimpijske igre gostil od 4. do 20. februarja 2022.