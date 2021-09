Osaka odpovedala tudi nastop v Indian Wellsu

Indian Wells, 23. septembra - Nekdanja številka 1 svetovnega tenisa Naomi Osaka je pričakovano odpovedala nastop na mastersu v Indian Wellsu prihodnji mesec, so sporočili prireditelji. Japonka, ki je na lestvici WTA zdrsnila iz prve peterice, si je po odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku vzela premor za nedoločen čas in se morda ne bo vrnila vse do sezone 2022.