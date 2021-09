Zastoji so na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani in na cestah Velika Pirešica-Arja vas, Škofljica-Lavrica ter Dol-Šentjakob.

Zaradi del na cesti bo na gorenjski avtocesti promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno v noči na petek, med 20. in 5. uro.

Na primorski avtocesti med priključkoma Senožeče in Divača so začeli s pripravljalnimi deli za sanacijo viadukta Gabrk. Promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri.

Na primorski avtocesti je na priključku Vrhnika zaprt izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec. Med Gabrkom in Fernetiči sta zaprta izvoz in uvoz Sežana zahod iz smeri Italije proti Gabrku.

V Domžalah bo med 23. in 29. septembrom zaprta cesta Domžale-Kamnik, med Karantansko in Ljubljansko cesto. Obvoz bo po Ljubljanski in Rojski cesti.

Na Gruškovju tovorna vozila čakajo pri vstopu v državo pol ure.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si