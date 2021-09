Real Madrid s hat-trickom Asensia povozil Mallorco

Madrid, 23. septembra - Nogometaši madridskega Reala so v 6. krogu španskega prvenstva primera division visoko, s 6:1 premagali Mallorco in se preko mestnega tekmeca Atletica Jana Oblaka spet povzpeli na vrh lestvice. Real je do pete zmage v sezoni prišel s pomočjo hat-tricka španskega reprezentanta Marca Asensia, ki je bil uspešen v 24., 29. in 55. minuti.