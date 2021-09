Ameriška FDA odobrila poživitveni odmerek cepiva Pfizer za starejše od 65 let

Washington, 23. septembra - Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) je v sredo v skladu s pričakovanji po priporočilu panela neodvisnih strokovnjakov odobrila poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19 proizvajalca Pfizer/BioNTech za osebe, starejše od 65 let in za tiste z visokim tveganjem covida-19.