Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (22. 9.)

Ljubljana, 22. septembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da državni zbor ni podprl uvedbe glob za nedostojno vedenje, ki so jih predlagale in podprle stranke vladajoče koalicije. Agencije so pisale so tudi o tem, da se je danes na Trgu Republike zbralo več tisoč ljudi, ki so protestirali proti ukrepom proti covidu-19.