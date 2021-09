VN Monaka odslej le od petka do nedelje

Monte Carlo, 22. septembra - Velika nagrada Monaka v formuli ena bo od prihodnjega leta naprej krajša in bo potekala od petka do nedelje, je v intervjuju za CNN sporočil direktor F1, Italijan Stefano Domenicali. Celoten konec tedna v kneževini je doslej potekal od četrtka do nedelje, s prostim petkom na stezi.