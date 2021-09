Ljubljana, 22. septembra - Svojci pogrešajo 22-letno Mihaelo Gashi iz Maribora, ki je odšla v neznano. Nazadnje so jo videli doma v torek popoldne. Visoka je 159 centimetrov, suhe postave, ima temne do ramen segajoče lase. Oblečena je v temno modre jeans hlače in črno usnjeno jakno, nosi pa čevlje z debelim podplatom, so sporočili s Policijske uprave Maribor.