Na Ravnah na Koroškem prisrčen sprejem za srebrna odbojkarja

Ravne na Koroškem, 22. septembra - Tinetu Urnautu in Klemnu Čebulju, članoma odbojkarske reprezentance, ki je na nedavnem evropskem prvenstvu osvojila srebrno medaljo, so danes na Ravnah na Koroškem, od koder prihajata, pripravili prisrčen sprejem. Udeležil se ga je Urnaut, ki je dejal, da so občutki danes pravzaprav boljši od tistih po finalu.