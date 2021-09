Svet pokojninskega zavoda se bo poglobil v vprašanje izvedenskih mnenj o dodatku za pomoč in postrežbo

Ljubljana, 23. septembra - Svet pokojninskega zavoda bo na današnji seji obravnaval analizo ocen izvedenskih mnenj o dodatku za pomoč in postrežbo, ki so bila podana v letih 2019 in 2020 ter v prvem polletju letošnjega leta. Razpravljali pa bodo tudi o poročilu Kapitalske družbe za lansko leto, ko je ta nakazala zavodu 50 milijonov evrov.