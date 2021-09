Umrl novomeški novinar in urednik Marjan Moškon

Novo mesto, 22. septembra - V novomeški bolnišnici je zgodaj zjutraj umrl Marjan Moškon, nekdanji novinar in urednik Dolenjskega lista, direktor njegove Grafike, so na Dolenjskem listu potrdili za STA. Bil je soustanovitelj Televizije Novo mesto in urednik programa Vaš kanal. Bil je vsestransko nadarjen in zagnan, mentor mnogim ter skoraj vse življenje navdušen tabornik.