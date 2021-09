DZ danes predvsem o prenovi gradbeno-prostorske zakonodaje

Ljubljana, 23. septembra - DZ bo večji del današnjega nadaljevanja septembrske seje namenil predlogoma novega gradbenega zakona in novega zakona o urejanju prostora. Z obema se sedanji sistem po besedah pristojnega ministra Andreja Vizjaka ne bo spremenil, pač pa bo nadgrajen, tako da bodo postopki gradnje objektov in umeščanja v prostor enostavnejši in hitrejši.