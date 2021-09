V Bratislavi tudi bron ekipe kajakašev v sprintu na divjih vodah

Bratislava, 22. septembra - Slovenska ekipa se je uspeha veselila tudi v popoldanskem delu uvodnega dne svetovnega prvenstva v kajaku in kanuju v Bratislavi. Po bronu slalomistov so do enakega dosežka prišli tudi slovenski tekmovalci v sprinterskem spustu, ekipo so sestavljali Anže Urankar, Simon Oven in Nejc Žnidarčič. Kajakašice so bile četrte, kanuisti pa peti.

Bronasta trojica je letos že osvojila naslov ekipnih evropskih prvakov v sprintu. Tokratna kolajna je še težje prigarana, saj si je po trčenju v eno izmed umetnih ovir Simon Oven polomil sedež kajaka, kar veslanje naredi skorajda nemogoče. "Zaradi trka v oviro, sem odtrgal sedež. V nadaljevanju je bilo kar nekaj težav zaradi tega," je pojasnil Oven.

"Mislim, da je to prva bronasta kolajna. V zadnjih desetih letih smo bili sedemkrat prvi in enkrat drugi. S to vožnjo smo lahko veseli, da smo prišli do brona. Simon je imel veliko težavo, ko je odtrgal sedež. Brez sedeža po tej progi ... zame je heroj, da je prišel v cilj brez njega. Ta kolajna je dobra popotnica za posamično tekmo," je menil Žnidarčič.

Naslov ekipnih svetovnih prvakov so si presenetljivo priveslali Nemci, vsega stotinko za njimi pa so zaostali Francozi. Slovenska trojica je za zmagovalci zaostala za 58 stotink sekunde.

V konkurenci kajakašic je slovenska ekipa, za katero so nastopile Ana Šteblaj, Helena Domajnko in Živa Jančar, končala tik pod zmagovalnimi stopničkami, na četrtem mestu. Pričakovano so zmagale Čehinje, druge so bile Nemke, tretje pa Francozinje.

V ekipni tekmi so Slovenijo zastopali tudi kanuisti, ki so na koncu osvojili peto mesto. Naslov svetovnih prvakov so si priveslali Francozi, drugi so bili Čehi, tretji pa Italijani.

Sprinterje na divjih vodah nadaljevanje prvenstva čaka v petek zjutraj, ko so na sporedu kvalifikacijske vožnje.