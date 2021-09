Objavljen razpis za direktorja koprskega gledališča

Koper, 22. septembra - Mestna občina Koper je objavila javni razpis, s katerim išče direktorja Javnega zavoda Gledališče Koper. Direktor bo na položaj imenovan za obdobje petih let. Rok za oddajo prijav je 1. oktober, so sporočili iz koprske občine. Iz gledališča so za STA potrdili, da se bo na razpis prijavila tudi dosedanja direktorica Katja Pegan.