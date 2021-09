Podelili priznanja najboljšim inovatorjem v osrednjeslovenski regiji

Ljubljana, 22. septembra - Zbornica osrednjeslovenske regije pri GZS je danes podelila priznanja za najboljše inovacije v osrednjeslovenski regiji. Podelili so pet zlatih, sedem srebrnih in tri bronasta priznanja ter eno priznanje za prispevek na področju inovativnosti. Na nacionalno raven ocenjevanja so bile izbrane tri najvišje ocenjene zlate inovacije.