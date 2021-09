NIJZ enkrat cepljenim prebolevnikom uredil veljavnost covidnih potrdil

Ljubljana, 22. septembra - NIJZ je vsem, ki so se do sredine septembra po prebolelem covidu-19 v šestih do osmih mesecih cepili z enim odmerkom, tehnično uredil covidno potrdilom in njihove QR-kode po zapletu zaradi spremenjenega vladnega odloka zdaj veljajo, so sporočili z ministrstva. Vsem, ki so zaradi implementacije sprememb imeli težave, se ob tem opravičujejo.