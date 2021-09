Predsednik zasedanja GS ZN Abdula Šahid sprejel voditeljice držav

New York, 22. septembra - Predsednik 76. zasedanja Generalne skupščine ZN Abdula Šahid je danes ob robu splošne razprave svetovnih voditeljev na sedežu ZN v New Yorku sprejel voditeljice držav in Evropske unije. Izrazil je upanje, da bo potekajoče zasedanje naslovilo vprašanje enakosti spolov ter prispevalo k izboljšanju pravic žensk in deklet po svetu.