V Švici za omejitev čezmejnega nakupovalnega turizma

Bern, 26. septembra - V Švici si prizadevajo, da bi omejili nakupovanje švicarskih državljanov v državah EU, saj je tam blago praviloma cenejše, poleg tega pa so ob tem upravičeni do povračila DDV za nakupe. Po predlogu bi namesto 300 frankov (277 evrov) državljani lahko v Švico neobdavčeno vnesli za do 50 frankov blaga.