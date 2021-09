V zdravniških vrstah opozorili na zapostavljen položaj akademske medicine

Ljubljana, 22. septembra - V zdravniških vrstah so danes opozorili na zapostavljen položaj akademske medicine. Med pomanjkljivostmi trenutne ureditve prepoznavajo nepovezanost bolnišnic z medicinskimi fakultetami in raziskovalnimi ustanovami ter pomanjkanje časa za raziskovalno in pedagoško delo. Ob tem pozivajo k ustanovitvi nacionalnega univerzitetnega medicinskega centra.