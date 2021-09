Premiera Divjakove Vročine na festivalu Štajerska jesen

Gradec, 24. septembra - V sklopu festivala Štajerska jesen bo drevi ob 19. uri premierno uprizorjena predstava Vročina v režiji Žige Divjaka, ki je nastala v koprodukciji priznanega avstrijskega festivala, Slovenskega mladinskega gledališča (SMG) in zavoda Maska. V Gradcu bosta ponovitvi na sporedu še v soboto in nedeljo, so sporočili iz SMG.