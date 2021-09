Raziskava Valicona: Delež tistih, ki so se ali se nameravajo cepiti, največji do zdaj

Ljubljana, 22. septembra - Delež tistih, ki so se že cepili ali to nameravajo narediti, je dosegel 71 odstotkov, kar je največ do zdaj, je pokazala javnomnenjska raziskava družbe Valicon. Pogoju PCT nasprotuje več vprašanih, kot ga podpira. Trenutni položaj v zvezi s koronavirusom pa je za največ anketirancev neprijeten in utrujajoč.