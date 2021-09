V Regionalnem RTV centru Koper prejeli pismo z belim prahom

Koper, 22. septembra - Na naslov Regionalnega RTV centra Koper je danes prispela pošiljka z belim prahom. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, policija je že zaprla dostop v stavbo sredi Kopra. Osebe, ki so bile v stiku s pošiljko, so v karanteni, na kraju dogodka pa posredujejo policija in gasilci, so za STA potrdili na Policijski upravi Koper.