WHO: Zdravstveni sistem v Afganistanu na robu propada

Ženeva/Kabul, 22. septembra - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opozarja, da je zdravstveni sistem v Afganistanu na robu propada. "Če ne bodo sprejeti nujni ukrepi, državi grozi humanitarna katastrofa," sta po obisku v Kabulu danes opozorila generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus in regionalni direktor za Vzhodno Sredozemlje Ahmed Al Mandhar.