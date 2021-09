Ob mednarodnem dnevu o skrbi za starejše gluhe in izobraževanju gluhih

Ljubljana, 22. septembra - Ob mednarodnem dnevu gluhih, ki letos poteka pod sloganom Praznovanje uspešnih skupnosti gluhih so v Društvu gluhih in naglušnih Ljubljana izpostavili pomen dveh področij, ki sta skrb za starejše gluhe in izobraževanje gluhih. V sklopu praznovanja 90-letnice je društvo izdalo bilten, za soboto pa načrtujejo kulturno prireditev.