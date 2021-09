Gorica po zaostali tekmi na vrh 2. SNL

Ljubljana, 22. septembra - Nogometaši Gorice so na zaostali tekmi 6. kroga 2. slovenske lige v gosteh premagali Krško z 1:0 in se prebili čisto na vrh lestvice, kjer imajo dve točki več od Triglava. Za Novogoričane, ki imajo le en poraz v sezoni, je zadel Žan Leban. Druga zaostala tekma med Jadranom in Biljami se je končala z 0:0.